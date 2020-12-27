في اول رد على كلام الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك اتجاهها في اخر مقابلة اجرتها مع احدى المجلات قامت الفنانة الامارتية احلام بالإشادة بها وذلك عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام.

فقد نشرت أحلام صورة من جلسة تصوير حلا الترك، وكتبت عليها: “ما شاء الله تبارك الله على بنتي القمر ربي يسعدك ويكبر حظك.. حبيبتي”.

بدورها ردت حلا على كلام احلام عنها وعلقت كاتبة: “مشكورة وايد ماما احلام والله ما تدرين شكثر فرحتيني احبججج”.

يأتي ذلك عبد حديث حلا الترك عن علاقتها بالفنانة أحلام حيث كشفت أنها تشعر بالأمان بقربها، وأنها تتمنى أن تقدم ديو معها تأخذ فيه أحلام دور والدتها.

غير ان اللافت ان حلام تجاهلت منى السابر تماما، ولم ترد عليها بشكل مباشر او غير مباشر بعد ان استنجدت بها الاخيرة للتوسط مع ابنتها “حلا” لتتنازل الأخيرة عن القضية التي رفعت ضدها، والتي تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ریال بحريني، كانت قد أخذته منها، حيث قالت السابر في مقطع فيديو لها: “أنا أتمنى من أم فاهد تتدخل في الموضوع وتكلم حلا وتكلم المعني بالموضوع، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحلا ما عندي مشكلة”، وأشارت إلى أن رقم هاتف أحلام ليس لديها وأنها تواصلت معها على الخاص ولكنها لم ترد ودعت متابعيها لمساعدتها حتى تصلها الرسالة.