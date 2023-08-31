تساءل الكثير من جمهور الفنان أحمد الفيشاوي، عن إمكانية عودته لـ طليقته الألمانية والتي تدعى دنيس ولمان، وذلك بعد ظهورهما معا في حمام السباحة رفقة ابنهم تتيوس.

أحمد الفيشاوي مع طليقته الألمانية

وجاء تساؤل الجمهور بعدما نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام“، صور تجمعه بطليقته الألمانية وابنهما تتيوس، وعلق عليها: دينيس وتي أحبك، مرحبا بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولًا.

وعاش أحمد الفيشاوي في حياة العزوبية ما يقترب من يقترب من عامين، منذ ديسمبر عام 2021، عندما انفصال عن ندى الكامل التي أعلنت طليقته مؤخرًا.

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشره الصور التي جمعته بطليقته الألمانية وابنهما، إذ ظهر الفيشاوي وهو يُقبل دنيس ولمان طليقته الألمانية، ويضعان ابنهما تتيس بينهما.

تعليقات الجمهور على منشور أحمد الفيشاوي

وتفاعل الكثير من الجمهور على منشور أحمد الفيشاوي، الذي يلمح من خلالها إلى عودته لـ طليقته الألمانية دنيس ولمان، إذ قال متابع: ربنا يهديك ويلم شمل أسرتك يا رب عقبال ما تجيب بنتك هي كمان وتعمل أسرة حلوة.

وعلق الآخر: خطوة جميلة يا أحمد ربنا يسعدك بابنك ويديم عليك نعمة الاستقرار الأسري.

ومن أبرز التعليقات على صور الفنان أحمد الفيشاوي، هو تعليق الفنانة غادة عبد الرازق، والتي علقت بـ مجموعة من القلوب البيضاء.

اعتراف أحمد الفيشاوي بـ ابنه تيتوس



وسبق واعترف أحمد الفيشاوي بـ ابنه تيتوس من طليقته الثالثة، حيث نشر أحمد الفيشاوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها: ابني بات أكبر وأقوى، وفاز بصف الكاراتيه.

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