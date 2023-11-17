احتفلت الإعلامية دانية الشافعي، بحفل زفافها خلال الأيام الماضية، والذي حظي بتفاعل الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، وتداولوا فيديوهات من حفل الزفاف وإطلالتها بالفستان الأبيض.

دانية الشافعي تحتفل بزفافها

ونشرت دانية الشافعي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو من حفل زفافها، وظهرت فيه دانية الشافعي، بفستان أبيض، وفي يدها باقة ورد بيضا.

إطلالة دانية الشافعي في حفل زفافها

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون، وتاج مطرز غطى جزء من شعرها، كان المكياج بألوان قوية وأحمر شفاه حدد شفتيها.

حفل ليلة الحناء لـ دانية الشافعي

وسبق، واحتفلت دانية الشافعي بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات منهن سارة الدندراوي وأنابيلا هلال في سبتمبر الماضي، وكان هناك عروضا راقصة خلال الحفل، أما قالب الحلوى فكان مكونا من طبفات باللون الوردي.

الإطلالة الأولي لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء

وأطلت دانية الشافعي بالزي التقليدي “المسدح الهاشمي” وهو ملابس نساء قبيلة الأشراف في الحجاز، مع الزفة الحجازية التقليدية، كان يدمج ألوان الأحمر والوردي والذهبي واسع وطويل مع طرحة غطت شعرها، وأمسكت بعقد من الورد.

الإطلالة الثانية لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء

وبعدها أطلت دانية الشافعي بفستان آخر باللون الأبيض، كان قصيرا ومكشوف الكتفين مع طرحة من الشيفون، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

من هي دانية الشافعي؟

مذيعة سعودية الجنسية، ومن مواليد 20 أكتوبر عام 1983، ودرست الإعلام بالجامعة الأمريكية، وفي عام 2004 انضمت لفريق عمل «إم بي سي 3» وخلال مسيرتها الإعلامية، شاركت في تقديم العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية المهمة.

ومن أهم البرامج التي قدمتها «المختبر، التجربة، من أقوى، قولولي ليش، دانية، فوازير رمضان، صباح الخير يا عرب، قولولي كيف، تواصل» وعادة تحقق برامجها النجاح، وتحظي بنسبة مشاهدة كبيرة، لذا تعد من الوجوه الإعلامية البارزة في العالم العربي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »