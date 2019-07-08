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أول صورة واضحة لإبن قصي خولي تحدث ضجة.. والجمهور مصدوم ويسأل عن السبب!

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بعد الضجة التي احدثها النجم قصي خولي بنشر صورة طفله للمرة الاولى، اكمل صديقه المغني الرابر إسماعيل تمر الامر من خلال نشره لأول صورة للطفل، الامرالذي شكل صدمة جديدة للمشاهدين.

ويظهر في الصورة بوضوح ان الطفل الذي اطلق عليه اسم عميد ليس حديث الولادة بل عمره يصل لعام تقريبا، على عكس ما ظن الجميع بعدما قام الخولي بنشر صورة ليد طفله واعلانه عن خبر زواجه وانجاب زوجته طفلهما الاول.

 

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. مع عميد أبن الغالي .. الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو اسطنبول ♥️ الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين.. @kosaikhaulii ————————— #قصي_خولي #ابو_عميد #عميد #kosaikhauli #syria #سوري_قديم #اسماعيل_تمر #ismaeiltamr #istanbul #turkey #اسطنبول #تركيا

A post shared by اسماعيل تمر Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial) on

انهالت على تمر التعليقات المستغربة الامر، متسائلين عن اسباب اخفاء قصي لهذا الامر، الا ان إسماعيل اعرب عن سعادته الغامرة باجتماعه بصديقه مع الطفل خلال تواجدهما في إسطنبول وكتب: “مع عميد ابن الغالي ..الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو إسطنبول الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين”.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، وسيطرت علامات الاستغراب والدهشة من قدرة قصي الكبيرة في اخفاء زواجه وابجاب زوجته التي لم يكشف عن هويتها الى الان، رغم تداول صورة قديمة لقصي مع شابة قيل بأنها لها، ولكن تبين ان الامر غير صحيح.

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