حل الفنان المصري أحمد السعدني، ضيفا على برنامج “أبلة فاهيتا” لايف من الدوبلكس على قناة «ON»، أمس الجمعة، وكان السعدنى قد نشر صورة له من كواليس حضـوره البرنامج على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام“، وأعلن حضوره بالبرنامج قائلا: يوم الجمعة مع الابله ام لسان طويل”.

وخلال إحدي الفقرات بالبرنامج حلّ السعدني مع ابنه الأكبر عبد الله، ووجهت “أبلة فاهيتا” أسئلة “لعبد الله” عن والده لتكشف مدى معرفتهما الحقيقية لأدق تفاصيل حياته، وعند الإجابة على سؤال إن كان والده يحرجه أمام أصدقائه، فرد بالإيجاب.

وقال عبد الله السعدني: “أحيانا يفقد أعصابه ويصرخ فيّ أمام الجميع مما يحرجني”، واعتذر الممثل الشهير عن هذا التصرف مؤكدا أنه لا يقصد بالتأكيد.

كما شهدت حلقة البرنامج بعض الألعاب الطريفة التي شارك فيها أحمد السعدني داخل استوديو “لايڤ من الدوبلكس”.

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وانطلق الموسم الجديد من برنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس” في شهر سبتمبر الجاري، باستضافة النجمة “سميرة سعيد“، التي قدمت خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة وذكرياتها الفنية، وأجابت على أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني.

يبث برنامج “لايڤ من الدوبلكس” في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

من ناحية أخري، يعرض للفنان أحمد السعدني حاليا في السينما “فيلم 200 جنيه“، الذي تــدور أحداثــه في إطار إجتمـاعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول “200 جنيه” تنتقل من شخص إلى شخصٍ آخر، من مختلف الطبقـــات الإجتمـــاعية وأماكن المعيشــة ولكـن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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