تداولت عدة حسابات فنية نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة حديثة شهدت ظهور (عادل) حفيد الزعيم “عادل إمام”، من إبنه الأكبر (رامي)، الذي خطف الأنظار بوسامته بعد أن كبر وأكد الكثيرين على تشابه ملامحه إلي حد كبير مع والده وجده الفنان الكبير.

وظهر عادل جونيور حين شارك والده المخرج رامى إمام جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” من خلال خاصية ستوري، مقطع فيديو مصورًا وجه من خلاله إبنه «عادل» وحفيد الزعيم عادل إمام رسالة شكر للجمهور بعد التعليقات الإيجابية التي تلقاها بعد الفيلم القصير الذي أخرجه.

وظهر عادل إمام جونيور حفيد عادل إمام من خلال برنامج Trending بالعربي، وكشف خلال لقائه أنه درس الإخراج والتمثيل ليسير على خطى جده ووالده وعمه، وبدأ أولى خطواته من خلال فيلم قصير تم نشره عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وكشف أن هذا الفيلم كان مشروعاً للجامعة واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه وأسند لشقيقه مهمة الإخراج.

وتابع عادل أن والده المخرج رامي إمام تردد في نشر الفيديو الخاص به؛ لأنه يفضل دائماً أن يبعد أولاده عن الإعلام، وأشار إلى أنه بعد نجاح الفيديو قرر والده أن يظهره معه في أحد الفيديوهات، وبالفعل بدأ يحضر للكلام الذي سيقوله.

وأشار عادل جونيور إلى أن والده هو من علمه أساسيات الإخراج، مضيفاً أنه تعلم كثيراً من جده ووالده حيث كان يذهب معهم للوكيشن التصوير.

وعن علاقته بجده الزعيم قال عادل إنه مرتبط به جداً، وتعلم منه الكثير من الأمور منها الثقة بالنفس والتواضع، وأكد أنه يلتقي به كل يوم جمعة؛ ليتحدث معه ويشاركه الرأي في العديد من الأمور الحياتية.