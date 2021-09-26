كشف د/أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن أول صورة للأخ الشقيق لها، والذي يدعى “بلال”، لافتا إلى أنها لديها شقيقة أخرى تدعى “نرمين”.

والد ياسمين نشر صورة لشقيقها بلال برفقة خطيبته أريج، وكشف عن موعد ومكان حفل زفافه، حيث كتب: “فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبرى، وياسمين صبرى، وسيكون على مركب بالنيل، بحضور إخواته وأزواجهم والعائلة والأصدقاء، وذلك يوم 15 أكتوبر”.

وأضاف: “متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج سليلة العائلات الراقية الكريمة، ألف مبروك لبلال وأريج”.

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يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد ظهرت في عدد من الصور من قبل مع أخوين لها، حيث تم الكشف أنهما أخويها من والدتها، وليسوا أشقاء لها. وقد تبين أن أحد أخوي ياسمين يطلق على نفسه اسم “رئيس” على حسابه بموقع “إنستجرام”، كما أنه يقيم في بريطانيا.

وسبق أن أعلنت الفنانة ياسمين صبري غلق جميع الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت ياسمين الشكر للجهات المختصة التي حرصت على إغلاقها، كما أعلنت صفحتها الجديدة على فيس بوك والموثقة.

وتعرضت “ياسمين صبري” مؤخرًا للعديد من الإنتقادات والهجوم نظرًا لتقليدها لعدد من عارضات الأزياء علي رأسهم “جورجينا” صديقه لاعب الكرة الشهير “كريستيانو رونالدو” بعد اطلالات بعدد من الاطلالات المشابهة لاطلالات جروجينا كمــا اثــارت جدلًا بسبب أسعــــار آخر اطلالاتها والتي قد تتعدى الإطلالة الواحدة ب 100,000 جنية مصري.

من ناحية أخري، تستعد الفنانة ياسمين صبرى لتقديم بطولة “مسلسل حلم ليال” المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 المقبل، المسلسل من إنتاج شركة “سينرجى”، ومن تأليف السيناريست محمد عبد المعطى، وتقوم الفنانة المصرية حاليًا بقراءة المعاجلة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، ومن المقرر الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.

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