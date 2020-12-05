تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري “أحمد سعيد عبد الغني” كان قد نشرها في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، حيث ظهر فيها برفقة إبنته الوحيدة التي لفتت الأنظار بجمالها وبشبهها الكبير لوالدها، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وظهر أحمد مع إبنته ذات الـ 6 سنوت في تلك الصورة التى نشرها، حيث كانا يلعبان ويضحكان بشكلٍ عفوي، وأرفقها بالتعليق قائلاً: “ملكتي”، في إشارة إلي إبنته الصغيرة، يُشار إلي أن الفنان أحمد سعيد عبد الغني متزوج منذ عام 2013 من سيدة تُدعي”بتول”، ولديه منها إبنة واحدة سمها “لي لي”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني “مسلسل الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري،، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، محمدعلى رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.