تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، صورتين لإبنة الفنانة المصرية المعتزلة “حنان ترك” ، حيث أن أول صورة كانت للطفلة “مريم” مع والدتها ووالدها رجل الأعمال “محمود مالك”، وصورة آخري منفرده لها أبرزت الشبه الواضح بوالدتها .

وأبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم الشديد بمريم ابنة حنان ترك، مؤكدين أنها تحمل ملامح كبير منها، خاصة عينيها المعبرة للغاية. وطابقها البعض الآخر بصورة للفنانة المصرية بمرحلة الطفولة، واتضح الشبه المذهل بينها وبين إبنتها في هذه المرحلة العمرية.

يذكر أن الفنانة حنان ترك لديها 5 أبناء هم “آدم ويوسف” من زوجها الأول خالد خطاب، و”محمد” من زوجها الثاني محمد يحيى، و”مريم ومنى” من زوجها الحالي محمود مالك.

في سياقٍ آخر، أثارت صورة مزيفة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة حنان ترك مع طفلة صغيرة، جدلاً واسعاً، بعدما نشرها حساب مزيف يحمل اسمها، حيث ظهرت وهي تحتضن الطفلة مع تعليق أعلى الصورة يقول: “الحمد لله بنتي مريم اليوم أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا”.

ومن المعروف أن حنان لا تملك سوى حسابين موثقين عبر “تويتر” و”إنستجرام”، وليس لها حساب موثق باسمها حتى الآن عبر “فيسبوك”، وأكد عدد من متابعي حنان أن الصورة التقطت لها مع فتاة كويتية أثناء وجودها في الكويت وأن الفتاة عندما شاهدتها طلبت منها التقاط صورة، لتنتشر بعد ذلك بفترة على أنها مع ابنتها.

وكانت حنان ترك قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.