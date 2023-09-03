كشف الفنان مصطفى قمر عن موقفه من دخول ابنته الصغيرة جودي مجال التمثيل، مشيرًا إلى أنها يراها بشكل مختلف وذلك خلال لقائه ببرنامج عرب وود على هامش العرض الخاص لـ فيلم أولاد حريم كريم

تصريحات مصطفى قمر عن ابنته جودي

وقال مصطفى قمر خلال البرنامج: جودي أن شيافها في مكان تاني خالص، مش عايزها تكون ممثل أنا عايزها ممثلة أنا شايفها دكتور تجميل أو أسنان غير كدة لا

أما والدتها فقالت: أنا مش شيفاها حاجة خالص هي ليها دماغ وشخصية لوحدها وهي نسخة تانية من باباها وبالنسبالها أنا مرات أبوها، وبتغير مني جدا

وتحدثت زوجة مصطفى قمر أيضا عن مجهود الفنان في التحضير لـ فيلم حريم كريم 2، فقالت : مصطفى مكانش بيأخد رأي حد لإن هو شخصية قيادية محدش يقدر يمشي رأيه عليه، هو تعب جدًا وعمل مجهود فظيع ومكانش بينام والله

العرض الخاص لـ فيلم حريم كريم 2

وكان قد احتفل نجوم وصناع فيلم أولاد حريم كريم بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة

صنّاع فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم “أولاد حريم كريم” الذي هو أحدث أعمال الفنان “مصطفى قمر، من بطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “أولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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