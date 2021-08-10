ظهرت صورة حديثة للإعلامي تامر أمين برفقة زوجته الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي وابنتيهما، خلال تواجدهم في إحدى المناسبات، نجلتا “تامر أمين” ظهرتا في الصورة بعدما دخلتا في مرحلة الشباب وأصبحتا وأصبحتا شابتين فاتنتين.

يُشار إلي أن تامر أمين ولد في عائلة من الإعلاميين المشاهير، ثم تزوج فيما بعد من إحدى المذيعات الشهيرات والتي أعلنت اعتزالها بعد الزواج وتحجبت وهي الإعلامية المصرية شيرين الشنيطي، ورزقهما الله بإبنتان “نور، ملك”.

تامر أمين في أحدث ظهور مع إبنتيه وزوجته

وتحدث تامر فى برنامجه “آخر النهار” عن تجربة زواجه أنه لم يكون عن حب بل كان زواجه عقلي بشكل كامل ونوه إلى أنه من أسعد الأزواج على الأرض لزواجه بتلك الطريقة وذلك لأن زوجته الإعلامية الكبيرة تحاول إسعاده بكل الطرق كما تحدث عن الحب الأفلاطوني وأكد إلى أنه شيء استثنائي وغير منتشر إلا أن الزواج يكون مبنيًا على العشرة والأمان.

الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي

وعن أبناء تامر امين فهو لديه ابنتين هم ملك ونور أكبرهم نور فاتنة الجمال التي ظهرت مع تامر أمين فى برنامج الدمية ” أبلة فاهيتا ” في بداية ظهورها الإعلامي والتي فاجئت الجمهور بجمالها الساحر رغم أنها تمتلك من العمر 16 عاما فقط والتي تملك درجة كبيرة من الشبه مع امها وليس ابيها الا تشبه والدها، فقالت لها “الحمد لله”، ليدخل والدها في نوبة ضحك بعدها.

هذا وقد قررت نقابة الإعلاميين براءة الإعلامي “تامر أمين”، مقدم برنامج «آخر النهار»، من تهمة التحريض ضد رمضان صبحي لاعب نادي «بيراميدز»، بعدما انتهى المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة إلى عدم وجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في الفيديو، الذي انتقد فيه تامر أمين ارتداء رمضان صبحي شارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل بأولمبياد طوكيو التي انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف.

الهجوم على رمضان صبحي

وقال الإعلامي تامر أمين في إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار» الذي يُذاع على قناة «النهار» عقب هزيمة منتخب مصر من نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 إنَّ «ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل جريمة لأنَّه مخالف لكل الأعراف والمنطق ومخالف للأخلاق والقيم والأقدمية والروح العامة والإدارة والقيادة في الملعب»

وتابع :« حتى لو عرض اللاعب أحمد حجازي على رمضان صبحي ارتداء شارة الكابتن، لأنه لا رمضان ينفع يوافق، ولا الريس بتاعهم قائد المنظومة الكاتبن شوقي غريب ينفع يوافق، لأن كده تبقى سبهللة».

واكمل : «الكلام ده ينفع على القهوة ماينفعش في بعثة منتخب يلعب في أهم بطولة عالمية اسمها الأولمبياد»، وواصل «أول ما لقيت رمضان لابس شارة الكابتن قُلت خربت» وقال أيضا «اللي يوجه اللعيبة اللي عنده خبرة مش اللي عنده قصة، هيجيب منين رمضان هذه الخبرة في مباراة المفروض إنَّها مصيرية على ميدالية أوليمبية».

تعقيب تامر أمين على شكوى بيراميدز

لكن تامر أمين عقب في حلقة أخرى على الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي “بيراميدز” إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أنَّه لم يتطرق في الحديث عن نادي بيراميدز «ملاك بيراميدز يعرفون موقفي تجاه نادي بيراميدز نفسه، لأني أشدت بالفكرة، وقلت إنه أحد رواد الاستثمار الرياضي في مصر».

وتابع تامر أمين: «لم أنتقد رمضان صبحي، لكن انتقدت الإدارة الفنية للجهاز الفني والإداري للمنتخب، فقلت إن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن خطأ والمسؤول عنه الكابتن شوقي غريب قائد المنظومة والجهاز المعاون له»، حسب تعبيره.

براءة تامر أمين

هذا وقد برأت نقابة الإعلاميين من تهمة التحريض ضد اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز”، وأكد الدكتور “طارق سعدة” نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وأكد أن المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة وجد أن الفيديو لا يحتوي على أي مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لذلك قررت النقابة عدم التحقيق مع الإعلامي تامر آمين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “