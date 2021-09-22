تميزت الفنانة المصرية “عبلة كامل“، بإسلوبها الخاص في أعمالها الفنية التي جعلت منها موهبة لن تتكرر، وحافظت على محبة الجمهور لها طوال سنوات، وذلك على الرغم من عدم ظهورها في البرامج أو عن طريق التواصل المبــاشر مع جمهورهــا عبر المنصّــات ومواقــع التواصل الإجتماعي.

الفنانة “عبلة كامل”، من النجوم الذين حرصوا على إبعاد حياتهم الخاصة عن الإعلام تمامًــا مكتفية بظهورها على الشاشة في الأعمال التي تؤديها فقط، وتعيش حياتها الخاصة مع ابنتيها زينب وفاطمة وحفيدتها، ولكن كشفت ابنتيها عن جوانب إنسانيـة أخرى فـي حيـــــاة والدتهما.

الفنانة القديرة عبلة كامل لديها ابنتين توأم من زوجها السابق الفنان أحمد كمال، وهما زينب وفاطمة كمال.

أنجبت عبلة كامل توأمها زينب وفاطمة، من زوجها الفنان أحمد كمال، في 20 مايو عام 1986، وتعمل ابنتها فاطمة خبيرة تغذية تكاملية ومدربة صحة، بعد تخرجها من معهد التغذية التكاملية في مدينة نيويورك الأمريكية.

زينب كمال إبنة عبلة كامل.. هل تشبه والدتها؟ لدى زينب كمال ابنة وحيدة من زوجها الأجنبي وتظهر حفيدة عبلة كامل بملامح تشبه فيها والدها حفيدة عبلة كامل من ابنتها زينب كمال يبدو بأن اهتمامات زينب كامل، تأتي ضمن اطار الفن لكن بشكل مختلف عن والدتها حيث تنشر الكثير من لوحات الرسم مع زوجها ابنة عبلة كامل، زينب كمال، متزوجة من أجنبي، وتظهر معه بالعديد من اللقطات الرومانسية عبر حسابها على فيسبوك اما الإبنة الثانية لعبلة كامل، فتعرف عن نفسها بأنها اخصائية تغذية فاطمة كمال ابنة عبلة كامل بلقطة طريفة ..هل تشبه والدتها؟ فاطمة كمال لا تحبذ كثيرا نشر صور عنها، وتبرز اهتماماتها ايضا بنشر اللوحات الفنية لأشهر الفنانين الى جانب مقاطع الموسيقى العالمية

وكانت “فاطمة” قد كشفت في حوار سابق لها بأحد البرامج المتخصصة في التغذية على “يوتيوب”، أنها ولدت ببعض المشكلات الجينيـة التي أثرت بدورها على صحتها بشكل كبير في طفولتها، وكان العــــلاج الوحيد لحالتها هي التغــــذية الجيدة أمام تضـــارب آراء الأطباء، وبعد تحسنها قررت أن تقوم بدراسة هذا المجال حتى تستطيع مساعدة الأشخاص الذين يمــــرون بحالتها الصحية السابقة.

واستعادت “فاطمة” ذكريات واقعة كاد الطبيب المعـــالج لها، أن يطلب الشرطة لوالدتها عبلة كامل، بسبب رفضـــها أن يقوم بنقــــل دم لها، خـــوفا عليها من تدهــــور حالتها الصحية، حتى قررت في فترة لاحقة أن تتوقف عن زيـــارة الأطباء بسبب عدم قدرتهم على تشخيص حالتها بشكل دقيق.

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أما الابنة الثانية زينب كمال، فهي تعمل في قراءة أوراق التاروت وتصميم المنتجات ذات الطابع الفلكلوري المصري، بالإضافة إلى حكي القصص، وتعيش في دهب ومتزوجة من رجل غير مصري ولديها ابنة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى “زهرة”، وهي الحفيدة الوحيدة للفنانة عبلة كامل.

يُذكر أن للفنانة عبلة كامل، هواية أخرى بعيدًا عن التمثيل كشفت عنها ابنتها “زينب”، وهي صناعة ملابس لحفيدتها الصغيرة بالـ”تريكو”، حيث نشرت صورة لابنتها وهي ترتدي “بلوفر” عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “كوكو ترتدي بلوفر ماما صنعته من أجلها”، وفي صورة أخرى ظهرت وهي ترتدي “لكلوك”، معلقة: “ماما عملت لنا كلنا لكاليك.. وعملت لكلوك لجاي كمان”.

الفنانة عبلة كامل، كان أخر أعمالها مسلسل “سلسال الدم“، بكل أجزائه، وكشف الفنان أحمد كمال سر غيابها وابتعادها مؤكدًا أن العامل الأول هو فيروس كورونا حيث فضلت الابتعاد خلال تلك الفترة كما أنها تنتظر عمل قوي تعود به لجمهورها كما عودتهم، وذلك ردًا على شائعات اعتــ ـزال عبلة كامل للعمل الفني.

وكانت عبلة كامل قد تزوجت من الفنان الراحل “محمود الجندي“، لفترة ولكنهما انفصــــلا ليكون الزوج الثاني والأخير لها، وكشف أن نجوميتـــها وقتها كانت السبب في انفصــــالهما.

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