نجح الثنائي النجم السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني بوضع حد للشائعات التي طالت حياتهم الزوجية بعد الحديث عن إنفصالهم، وذلك بعد أن حضرا معاً إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية.

أول ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات الانفصال

وفي أول ظهور لهما معاً بعد أنباء انفصالهما، لفت الثنائي الأنظار على السجادة الأرجوانية بكامل تألقهما، وهو ما شكل أهمية كبيرة للإعلاميين الذين سارعوا لمعرفة أخبارهما.

وفي لقاء جانبي خلال المهرجا، أكد النجم السوري تيم حسن أنه أوقف تصوير مسلسل “تاج” في دمشق لمدة 3 أيام لحضور المهرجان الضخم في السعودية، لافتاً إلى أن التصوير سيستمر خلال شهر رمضان أيضاً.

وكذلك تحدثت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن الحفل الضخم في المملكة وبدا واضحاً على الثنائي الانسجام والتفاهم الكبير بينهما، وهو ما طمأن محبي النجم السوري”.

أنباء عن انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

وقد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا خبر الانفصال، موضحين تصاعد الخلافات بين الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني مؤخرًا، بسبب مشكلات كثيرة واختلافات في وجهات النظر.

وأن تيم قد انتقل بالفعل للعيش في منزل آخر بعد أن طلبت منه زوجته وفاء الكيلاني ذلك، رغبة في قضاء وقت بمفردها”، لكن الثنائي اختارا الانفصال المؤقت على أمل حلّ خلافاتهما، ولكن لم يتم الطلاق بالفعل.

حيث أن الثنائي مازال يحتفظان بصورهما مع بعضهما خلال مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بهم .

حفل Joy Awards 2024

وانطلق في الرياض حفل Joy Awards 2024، حيث كرمت الهيئة العامة للترفيه النجوم والأعمال التي صنعت علامة فارقة في عالم الترفيه في 2023 من الوطن العربي والعالم، كما تخلل الحفل عروض فنية ومفاجآت مثيرة، في أمسية ساحرة من أمسيات موسم الرياض.

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