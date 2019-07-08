أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها الأخير : ” وشي موقعش “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” في أول ظهور لها بعد إعلانها عن إصابتها بمرض خطير ونادر تعرضت له .

وجاءت هذه الصورة ردا على الشائعات التي انطلقت منذ إعلان مرضها مثل إصابتها بمرض جلدي قد يتسبب في تآكل وسقوط جلد وجهها وتعرضه للتشوه .

وكتبت ريهام سعيد معلقة على الصورة قائلة : ” أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله ” .

وتابعت وهي تطالب جمهورها ومحبيها في مواصلة الدعاء لها قائلة : ” بشكركم علي دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات ” .

وتفاعل عدد كبير من محبيها من الفنانين والجمهور على الصورة متمنين لها الشفاء العاجل .

يذكر أن ريهام سعيد تمر بأزمة صحية جراء إصابتها ببكتريا في الأنف أخضعتها لإجراء عملية جراحية دقيقة ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لصعوبة السيطرة عليها والأمر الذي قد يؤدي حينها إلى الوفاة .

وتمكث الإعلامية ريهام سعيد في منزلها خلال الفترة الحالية بعدما نصحها الأطباء بضرورة العناية بالعلاج لتتعافى من المرض .