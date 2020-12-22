تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صور لأسرة العميد “علي جابر”، والذي كان قد نشرها عبر حسابه الشخصي بأحد مواقع السوشيال ميديا، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي جمال زوجته ووسامة نجليه.

ومن المعروف أن علي جابر هو واحد من أهم الوجوه على الشاشة، وأحد أهم الإعلاميين في العالم العربي، الذي ترأس مناصب عالية في أهم الشركات الإعلامية، وحقّق الكثير من الإنجازات طوال مسيرته، وإلى جانب نجاحه مهنيًا، يعيش علي جابر قصة حبّ جميلة مع زوجته تمارا جابر، وأنجب منها ولديه ” معين و مالك”.

صورة عائلية للعميد علي جابر وزوجته تمارا ونجليهما

فمن هي تمارا جابر؟ وكيف التقى علي جابر بها؟ القصة بدأت في الجامعة، عندما كان علي أستاذًا جديدًا في الجامعة نفسها التي كانت تدرس تمارا فيها، وعندما رأته للمرة الأولى أعجبت به وسألت عنه، وعلمت أنه أعزب، إلا أنه لم يكن يدرّس أي من المواد المدرجة ضمن اختصاصها. فقررت تمارا تغيير اختصاصها واختيار آخر يسمح لها بأن تكون تلميذة علي وبالتالي إيجاد فرصة للتقرب منه أكثر.

بالنسبة لعلي جابر، تمارا كانت تلميذة لا تفرق عن زملائها الطلاب، وهو المعروف بجديّته بالتعامل مع الآخرين، كان يوبّخها كلّ ما تأخّرت عن المحاضرة، ولم يكن بداية يهتم لها أبدًا. حرصت تمارا على الاهتمام بمظهرها للفت أنظار علي جابر، وعلى الرغم من أنها لم تنجح في البداية، إلّا أنّها بعد أسابيع، تمكّنت من جعله مهتمًّا بها، وكان ذلك واضحًا من خلال نظراته تجاهها، لذا، طلب منها أن تغيّر اختصاصها كي يتمكنا من متابعة علاقتهما، لأنّه اعتبر أنه من غير اللائق أن يرتبط بتلميذته.

وبعد أن غيرت تخصصها، نجحت علاقة الأستاذ الجامعي علي جابر بتلميذته الجميله تمارا، ووقعا بالحب، وتتوجت بالزواج، وأنجبا كلّ من مالك ومعين.

يُذكر أن علي جابر هو المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤسس ومدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 إلى 2003، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 2008 ومازال، وعضوا في لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent.