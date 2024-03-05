كشف الفنان محمد صبحي عن صور جديدة تجمعه مع حفيدته عيشة خلال احتفالهما بعيد ميلادهما أمس الأحد الموافق 3 مارس، حيث إنهما من مواليد نفس اليوم.

محمد صبحي يحتفل بميلاد حفيدته

ونشر صبحى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من احتفاله مع حفيدته عيشة بعيد ميلادهما

وعلق على الفيديو: “عيد ميلادي أنا وحفيدتي عيشة في يوم واحد 3/3، برج الحوت”، وظهرت عيشة وبها ملامح كبيرة من جدها وتشببه بشكل كبير.

لقاء مع صبحي بمناسبة عيد ميلاده

وأقيم لقاء مفتوح وتكريم محمد صبحي تزامنًا مع عيد ميلاده وتحت شعار “الفن والثقافة وبناء الإنسان”، يوم الإثنين 4 مارس، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وحضر هذا اللقاء الموسع عدد من النشء والشباب المصري، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة ، وألقا الفنان محمد صبحي خلال هذا اللقاء المفتوح كلمة عن الفن والثقافة وبناء الإنسان، ويتطرق الحديث لموضوعات أخري من خلال الأسئلة والمداخلات من الحضور .

أحدث أعمال محمد صبحي

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد انتهي من الموسم الأخير لمسرحيته “عيلة اتعمل لها بلوك”، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها الأول رافعة لافتة “كامل العدد “حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك”

“عيلة اتعمل لها بلوك “مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته “استوديو الممثل”، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

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