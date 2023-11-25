كشفت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم عن امتنانها لكافة مظاهر الحب التي حظيت بها بعد إعلان مرضها.

وأضافت نجوى إبراهيم خلال تقديم برنامجها «بيت العز» عبر نجوم إف إم: «الأسبوع اللي فات حسيت إني غلطت جدًا، أنا مش من النوع الشكاي، واللي قلته مكانش شكوى كانت مشاركة معاكم».

أول تعليق من نجوى إبراهيم بعد إعلان مرضها

وأضافت: «لما روّحت قعدت أبكي يومين ثلاثة، لإني لقيت ناس كثيرة مليانة حب، وكمية الدعوات اللي جاءت لي لو كانوا هيقطعوا إيدي مش هتتقطع من كثرة الدعوات، رب ضارة نافعة».

وتابعت: «لأن جلد الذات طبيعتي وضميري مستيقظ علطول قلت ليه أنكد عليكم؟ كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كدة، والموضوع بقاله شهرين ثلاثة، وبجري فيه لوحدي مع ولادي وعيلتي، مكانش يصح أقول كدة».

وأردفت: «ممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامي لكم؟ اقبلوا اعتذاري وأنا مقدرة كل حبكم».

واستطردت نجوى «ربنا يسمع دعاكم وكل حاجة تيجي على خير، كمان أسبوعين أو ثلاثة أول ما أتطمن هطمنكم، متشليوش همي أنا ممكن أشيل همكم، أنا الكبيرة وهستحمل».

الإعلامية نجوى إبراهيم

يُذكر عن نجوي إبراهيم، أنها بدأت كمذيعة في التليفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني.ومنذ البداية أولت العمل الإعلامي التليفزيوني كثيراً من الإهتمام، حيث عملت في التليفزيون المصري وفي التليفزيون العربي.

قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها: “6/6″، “صباح الخير يا مصر”، “اخترنا لك” و”فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات علي التوالى. ,تُعد أهم الأعمال التى قدمتها للتليفزيون، هما برنامجي “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع “بقلظ” ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات بإسم “ماما نجوى”.

أما عن الأعمال الدرامية والسينمائية، فقدمت الفنانة نجوي إبراهيم 12 فيلما سينمائيا، حيث برزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم “الأرض” إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، ثم “العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه “حتى آخر العمر” إخراج أشرف فهمي، وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973 وفيلم “خائفة من شيء ما” إخراج يحيى العلمي و”المدمن” إخراج يوسف فرنسيس و”السادة المرتشون” إخراج على عبدالخالق.

كما قدمت عددا من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو “أجمل الزهور” عام 1984 و”عواصف النساء” عام 2005 و”قيود من نار” عام 2007 ثم “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015 مع الزعيم عادل إمام.

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