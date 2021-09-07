احتفلت خبيرة التجميل السعودية، بدوير البراهيم بعيد ميلاد الإعلامي اللبناني علي عجمي أثناء تواجدها في عمان برفقة الممثلة العمانية مرفت نصر.

وظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو نشره علي عجمي وهي تغني له أغنية عيد الميلاد عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو بدأت بدور البراهيم الغناء ممسكة بالمايك وتردد كلمات أغنية “انزل يا جميل” للمغني وليد توفيق، وفي اليد الأخرى تصور الاحتفال.

فيما ظهر علي عجمي، في مقطع اخر، وهو يتغزل ببدور البراهيم قائلا لها: “انت على فكرة والله العظيم على الطبيعة احلى انا تفاجأت بصراحة”.

فيما ظهر علي عجمي، في فيديو اخر، وهو بتناول الطعام بيده على الطريقة السعودية فيما قالت بدور: “اول مرة اشوف لبناني يأكل بالخمس” ثم قامت بتعليمه كيفية عجن الرز قبل وضعه في القم.

احتفال بدور البراهيم بعيد ميلاد علي عجمي جاء ضمن رحلتها السياحية إلى دولة عمان التي بدأتها منذ أيام وظهرت في فيديو قبل سفرها توجه عدداً من النصائح لأطفالها وقالت في فيديو عبر حسابها على “سناب شات” تخاطب فيه أبنائها: “أول شيء أريد منكم طلب خاص، ورجاء خاص منكم، إذا تشاجرتوا مع بعض أثناء غيابي ما أحد يرسل لي ماما حصل مشاجرة أو غيره”.