شنت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” هجوما على الرجال متعددي العلاقات النسائية في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت أيتن عامر : ” علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر .. يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفك يهمس في أذنه : لست رجلًا بما فيه الكفاية ” .

وتابعت قائلة : ” فما وجدت رجلًا يثق بذاته ويقدرها إلا وكان مبتعدًا قدر المستطاع عن النساء .. فالذكر المتلهف المتاح لجميع النساء أشد قبحًا من العاهرة .. هاپي فلانتين ” .