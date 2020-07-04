نشرت الفنانة ” أيتن عامر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” طلبت من خلاله الدعاء لإبنها يوسف بالشفاء وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة .

فكتبت : ” ادعوا ليوسف حبيبي ربنا يهون عليه الفترة اللي جاية .. كسر في الترقوة والألم لا يحتمل ” .

كما أعادت نشر هذا المنشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وقالت في تعليقها عليه : ” ادعو لإبنى ربنا يهون عليه الوجع والألم .. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على المنشور متمنين لإبنها الشفاء العاجل .. كذلك تضامن معها عدد من الفنانين داعين الله أن يشفيه .