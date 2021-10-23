كشفت الفنانة ” أيتن عامر ” عن تعرض منزلها للهجوم من جانب مجموعة من الأهالي الذين كانت قد نشبت مشاجرة بينهم وبين أحد العاملين في الشارع الذي تقطن فيه أسفل منزلها .

فكتبت أيتن عامر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متحدثة عن تفاصيل الواقعة : ” خناقة تحت البيت أهل الولد اللي كان بيتخانق طالعين يخبطوا على بيتى وفاكرين إنه اللي اتخانق مع ابنهم بيشتغل معايا ومخبياه وعايزيني أسلمه ليهم ” .

وتابعت : ” ومكنش في حد في المدخل الوقت ده وطلعوا الدور عندي وخبط فظيع على الباب وعز للأسف مسافر أخدت الولاد وقفلت عليا باب الأوضة .. ومن اللهوجة سبت تليفوناتى برة ملقتش غير الآيباد جنبي ومعرفتش أتصل بحد ” .

وأضافت : ” كتبت أي حد جنبي يجيلى لحد ما فكرت أطلع البلكونة أنده الناس يلحقوني .. الحمد لله طلعوا وكله تمام اطمنوا والناس فهّموهم إن مفيش حد أصلاً تبعى اتخانق واعتذروا ومشيوا .. المنطقة فيها رجالة ” .