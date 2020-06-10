نشرت الفنانة المصرية “أيتن عامر ” عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة خطفت بها الأنظار بشدة، حيث بدي عليها فقدان ملحوظ للوزن، وأبرزت رشاقتها من خلال الفستان الصيفي الذي أطلت به .

حيث أطلّت أيتن بفستان صيفي منقوش يمتاز بتفصيلة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، أبرز رشاقتها ونحافة خصرها وكشف عن خسارتها اللافتة للوزن، وأرتدت نظارة شمسية كبيرة كإكسسوار، وأسدلت شعرها المموج علي أكتافها لتبدو غاية في البساطة والجمال في تلك الإطلالة، وانهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأكدت أنها حقاً خسرت الكثير من وزنها، حيث أنها تبدو مختلفة عن ظهورها الأخير عبر مسلسل “فرصة تانية” الذي شاركت في بطولته في الموسم الرمضانى السابق .

يُذكر أن الفنانة أيتن عامر قد شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، وتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .