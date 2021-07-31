أثارت الفنانة ” أيتن عامر ” حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين على خلفية نشرها لمنشور تتحدث من خلاله عن السحر الأسود .

فكتبت أيتن عامر في رسالة غامضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” دة طلع فى سحر أسود بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إيديهم سالمين ” .

وتساءل عدد كبير من المتابعين في تعليقاتهم حول سبب حديث أيتن عامر عن هذا الأمر حيث لم تكشف عن سبب شكواها من السحر الأسود .

كما تحدث البعض حول تجاربهم مع السحر الأسود وغيره من أنواع السحر الأخرى .. وتمنوا السلامة والعافية للفنانة ” أيتن عامر ” وأن تكون بخير ولا يصيبها مكروه .