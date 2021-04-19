أدلت الفنانة ” أيتن عامر ” بتصريحات لها خلال استضافتها في برنامج حوار أون لاين مع الإعلامي ” شريف الليثي ” بإذاعة الشرق الأوسط .

حيث تحدثت أيتن عامر عن ندمها على المشاركة في مسلسل ” كل ما نفترق ” الذي يعرض بالموسم الرمضاني الجاري فقالت : ” أنا أكبر بكتير من إني أعمل المسلسل ده وغلطة وندمانة عليها ومش هكررها ” .

وأشارت أيتن إلى أنها تتابع السوشيال ميديا بشكل مستمر وأنها تدير حساباتها في أغلب الوقت وتفضل مواقع إنستجرام وتويتر .

وتابعت أن السوشيال ميديا تعد سلاح ذو حدين لها إيجابيات وعليها أيضا سلبيات ومنها التنمر .. وأن أي إنسان يحتاج للشهرة يلجأ إليها سواء كان يمتلك موهبة أم لا ولكن في النهاية المضمون والمحتوى هو الأهم .

وبسؤال أيتن عامر حول ألقابا تعطيها لمن تفضلهم من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات قالت : ” أعطي لقب نمبر 1 في الوسط الفني للنجم الراحل أحمد زكي ، وأحسن ممثل عادل إمام ، وأحسن ممثلة يسرا ، أفضل مطرب فضل شاكر ، وأفضل مطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام ” .

وعن شقيقتها الفنانة ” وفاء عامر ” علقت أيتن مازحة : ” أطلق لقب أفورة السنين على أختي وفاء عامر ” .