هاجم الشاعر والسيناريست المصري ” أيمن بهجت قمر ” الفنان ” محمد صبحي ” في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كاشفا عن عدم حبه له وأنه غير مقتنع به كممثل من دون المؤلف الراحل لينين الرملي .

فكتب أيمن بهجت قمر قائلا : ” محمد صبحي ليس نبيا .. أي حد في العالم يُنتقد .. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي .. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير ” .

وتابع : ” بالنسبة لي تجربة صبحي هي لينين وغير كده لا اللهم إلا قليل من الأعمال وله كل احترام أكيد ” .

ثم نشر أيمن بهجت قمر بعد ذلك تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” اعتذر فيها عن هذا الوصف خاصة وأن ما قاله تم استغلاله بشكل غير صحيح .

فقال : ” توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو .. أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور ” .

وأضاف : ” وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم ” .