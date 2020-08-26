حرص عدد كبير من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي على نعي رحيل ” وائل المصري ” منظم الحفلات ومدير أعمال الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء .

وجاء من بينهم الشاعر المصري ” أيمن بهجت قمر ” الذي كشف أيضا عن سبب وفاة وائل المصري في تعليق له ردا على أحد المتابعين .

فكتب فيه قائلا عن سبب الوفاة : ” سكتة قلبية وهو نايم ” .. وأكد أنه علم هذا الأمر من المنتج ” وليد منصور ” الذي كان من الأصدقاء المقربين للراحل .

يذكر أنه تم تشييع جثمان وائل المصري من كنيسة مار مرقس بالقاهرة على أن يتم دفنه في مقابر الأسرة .