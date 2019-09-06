هاجم الممثل السوري أيمن رضا زميله الممثل باسم ياخور على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
اللافت هو ان رضا تلفّظ بكلمة غير محببة بدون ان يُكمّلها امام الآلاف من المتابعين، اذ انه كتب: “باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي”.
الجدير ذكره ان أيمن رضا كان قد حلّ مؤخرا ضيفا في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه باسم ياخور، وسيطر التوتر حينها على جزء من الحلقة.
أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور.. والسبب!
هاجم الممثل السوري أيمن رضا زميله الممثل باسم ياخور على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.