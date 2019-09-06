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أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور.. والسبب!

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bassem yakhour ayman redaa

باسم ياخور وأيمن رضا

هاجم الممثل السوري ​أيمن رضا​ زميله الممثل ​باسم ياخور​ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
اللافت هو ان رضا تلفّظ بكلمة غير محببة بدون ان يُكمّلها امام الآلاف من المتابعين، اذ انه كتب: “باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي”.
الجدير ذكره ان أيمن رضا كان قد حلّ مؤخرا ضيفا في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه باسم ياخور، وسيطر التوتر حينها على جزء من الحلقة.

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