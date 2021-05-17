أكد الممثل السوري أيمن زيدان على دعمه للرئيس السوري بشار الاسد في النتخابات الرئاسية المقبلة في موقف يعتبر الأول له منذ بداية الازمة السورية.

فخلال استضافته في برنامج “السؤال الصعب” على قناة “سكاي نيوز العربية” ولدى سؤال المذيعة له عمن سيدعم في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الشهر الحالي قال أيمن زيدان أنه سوف يدعم من بقي في سوريا صامداً على مدى عشرة سنوات.

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بعد الإبادة والكوارث على يده .. أيمن زيدان يدعم بشار الأسد !!

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– pic.twitter.com/bx1fVfxH2p — تحديث (@Updateksa) May 17, 2021

وأضاف أنه وبرغم من أسماهم “المسلحين” قد وصلوا إلى أعتاب دمشق فقد بقي صامداً. ثم ذكر أيمن زيدان في لقائه أنه سوف يدعم بشار الأسد قائلا: سأدعم بكل تأكيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

يذكر ان أيمن زيدان كان يعتبر أحد اهم المنتقدين لنظام بشار الاسد بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك عبر لقائاته ومنشوراته عبر وسائل التواصل من خلال حساباته المعروفة والتي تحظى بمتابعه كبيرة من الجمهور.