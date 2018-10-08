أيمن زيدان يقدر معاناة امرأة سورية مناضلة بطريقته الخاصة

يخوض النجم السوري أيمن زيدان تجربته الإخراجية السينمائية الأولى ” أمينة ” بحسب موقع “سيدتي” ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي بدورته الحالية الممتدة حتى التاسع من شهر تشرين الأول. يتناول الفيلم حياة امرأة تواجه الكثير من المتاعب و الأطماع بسبب ظروف ابنها المريض.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نادين خوري ولينا حوارنة وقاسم ملحو وجود سعيد و حازم زيدان و كرم الشعراني وبيدروس برصوميان و آخرين .

وصرح بحسب موقع “اليوم السابع” أنه سعى من خلال العمل لتقديم نضال المرأة السورية ومواجهتها لصعوبات الحرب التى واجهت بلادنا على مدار السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه قبل هذا العمل قدم 4 مسلسلات تليفزيونية، وكان حريص من خلال هذا الفيلم على الاهتمام بالتفاصيل وتقديم نموذج لنضال وصمود المرأة السورية.