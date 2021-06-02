بعد أيام على احتفالها بزفافها الى الشاب فؤاد قبيبو في أجواء عائلية، فاجأت المغربية ابتسام بطمة متابعيها بنشر مقطع فيديو مع زوجها خلال شهر العسل، ورغم بساطته لكنها لم تسلم من الانتقادات.

وتظهر شقيقة الفنانة دنيا بطمة في مقطع الفيديو بجو رومانسي مع زوجها في أحد الأماكن، لتفاجئ الجميع بعدها باستعراض وشم (تاتو) باسمها بالكامل محفور على صدر زوجها.

تلقت الشابة المثيرة للجدل الكثير من التعليقات والانتقادات بسبب طريقتها في نقل بعض التفاصيل الحميمة والشخصية بينها وبين زوجها، في المقابل دافع عنها العديد من المتابعين واعتبروا أن تصرفها عفوي لإظهار مقدار حب الشاب لها.

وكانت ابتسام قد احتفلت الأسبوع الماضي بعقد قرانها في مراكش، وكانت الأجواء تقليدية مميّزة، وتم خلالها استعراض التحضيرات الفخمة والهدايا الجميلة التي تلقتها من العريس.