شاهد.. إبراهيم الحكمي يغني تتر مسلسل محمد رمضان الجديد

كشف الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن المطرب الذي سيضع صوته على تتر مسلسله الجديد “نسر الصعيد”، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشر رمضان صورة تجمعه بالمطرب السعودي إبراهيم الحكمي، معلقًا “قريبا تتر مسلسل نسر الصعيد.. غناء المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، كلمات أحمد علي موسى ألحان محمد عبدالمنعم توزيع خالد نبيل”.

“نسر الصعيد” تأليف محمد عبدالمعطي، بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عايدة رياض، سيد رجب، محمد عز، عائشة بن أحمد، إخراج ياسر سامي، إنتاج العدل جروب.