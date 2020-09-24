نشر تيام قمر، ابن الفنان المصري مصطفى قمر، على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة له برفقة والده وشقيقه أياد. وأرفقها بصورة أخرى لهما مع الوالد أخذها من أرشيف طفولتهما.

وتبين أنه فعل ذلك احتفالاً بيوم ميلاد الفنان حيث توجه إليه من خلال التعليق بالمعايدة وكتب: “كل سنة وانت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم”.

وأبدى المتابعون إعجابهم بوسامة الشابين وأعرب بعضهم عن استغرابهم كون الفنان ما زال يبدو شاباً أيضاً وكأنه شقيقهما الأكبر وتساءلوا عن عمره الحقيقي. كما تناول الكثيرون موضوع الشبه بين الأب والابنين ورأوا أنهما لا يشبهانه إلى حد كبير. ومما كتب في التعليقات: “عندو عيال شباب وقال ايش عمره 54 بس يعني خلفهم وهو كم عمره؟” و”ولا يكبر” و”لا يوجد شبه” و”عبالك أخوهم ماشاء الله” و”هم كبروا وهو صغر” و”صدمة عمري، معقولة عمره كده؟” و”ابوهم احلى منهم وكأنه بعمرهم ماشاءالله”. وبدوره نشر إياد الصورتين نفسيهما مرفقاً إياهما بالتعليق نفسه.

ويشار إلى أن لدى مصطفى ابناً ثالثاً هو جودي، علماً أن تيام دخل عالم التمثيل وشارك في أعمال مثل “أهو ده اللي صار” و”لدينا أقوال أخرى”، و”طاقة نور” و”فين قلبي” غلى جانب والده وفي “أبو البنات” مع الفنان مصطفى شعبان.