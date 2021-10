خطفت ابنة الفنان المصري “أشرف عبدالباقي” الأنظار على السجادة الحمراء، في أول ظهور علني لها بعد دخولها مرحلة الشباب، حيث ظهرت برفقة والدها خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

حيث شاركت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الشخصية بموقع تطبيق “إنستجرام” لقائها مع النجم أشرف عبد الباقي وابنته في أول ظهور لها إعلاميًا، وتفاعل متابعي الإعلامية مع هذا الظهور النادر لإبنة الفنان، وتداولوا صورها بكثافة.

إبنة أشرف عبدالباقي

وظهرت إبنة أشرف عبدالباقي في الحفل بفستان أصفر طويل لامع، مع جاكت قصير باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة مميزة لشعرها الكيرلي، وتزينت بمكياج قوي.

أشرف عبدالباقي وإبنته

وكان الفنان أشرف عبدالباقي قد كشف خلال إحدى اللقاءات الإعلامية له على هامش فعاليات المهرجان المُقام، أنها ابنته الصغرى، وأنها تعمل مخرجة.

أشرف عبد الباقي وإبنته

حياة أشرف عبدالباقي العائلية

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الباقـي متزوج من السيدة ” نادية حسب الله الكفراوي” ولا يعرف الكثيرون انها ابنة الوزير صلاح حسب الله احد اشهر الوزراء في عهد الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك, وتزوجها اشرف عبد الباقي عام 1995 وانجب منها ثلاثة فتيات هن :“هدى وزينة ونور”

يُشار إلي أن عبد الباقي قد ظهر للمرة الأولي مع بناته الثلاثة وزوجته، منذ عدة سنوات في حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح نجما مسرح مصر، وكان بصحبة أشرف بناته الثلاثة، ولفتن الأنظار بجمالهن، كما ظهرت معه زوجته قليلة الظهور الإعلامي ولفتت الأنظار بعد خلعها «الحجاب».. إضغط هنا وشاهدها الآن!

آخر أعمال أشرف عبدالباقي المسرحية

من ناحية أخرى، قال أشرف عبد البـاقى، فى تصريحات سابقة، إنه سعيد جدا بنجاح تجربته بالساحل الشمالى، حيث يعرض هناك حاليًا مسرحية “شمسية وأربع كراسي“، وأنه غامر بهذه التجربة، ولم يخش فشلها لأنه شديد الثقة بالله، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد عبدالباقى، إن من يغامر يفوز بالنجاح ومن يخاف يجلس فى بيته، وهو لا يعرف الخوف فى عمله.

يُذكر أنّ آخر أعمال عبد الباقي كانت مسرحية “شمسية وأربع كراسي” التي انتهى عرضها في الموسم الصيفي أخيرًا، من بطولته، إلى جانب الفنانين محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن “توتا”، وشاركتهم ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، من تأليف كريم سامي “كيمز” وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية داخل مجمع سكني في الساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب إلى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي “محمد عبد الرحمن” مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدي خفيف.

علي الجانب الآخر، يعكف الفنان أشرف عبد الباقي حاليًا علي تصوير “مسرحية كلها غلط” – وهو عمل فني ممصـر عن الرواية الكوميدية الإنجليزية The Play That Goes Wrong، وهي بطولة وإخراج أشرف عبد الباقي.

