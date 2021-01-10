تداولت عدة حسابات ناشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور كان قد نشرها الفنان “عبد المنعم عمايري” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، وشهدت تلك الصور ظهور طليقته الفنانة “أمل عرفة” وإبنتيهما، وهم يحتفلون جميعًا بعيد ميلاد الإبنة الصُغري “مريم”.

حيث جمعت مريم، والديها الفنانيين من خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 12. وأقام أمل وعبد المنعم حفلًا مختصرًا لهذه المناسبة، وهو ما ظهر من خلال صورة نشرها الأخير وأرفقها بتعليق قال فيه: “مريوما كل عام وانت بخير”.

وظهر في الصورة عبد المنعم مع أمل وابنتيهما، وما لفت انتباه الجمهور تغير شكل الفتاتين وأشاروا إلى أنهما أصبحتا شابتين جميلتين، وقارن الكثيرون بين شكليهما وشكلي والدتهما ووالدهما. ولاقت تلك الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الذين عايدوا مريم، وفرحوا بلقاء العائلة، كما برزت تعليقات تضمنت دعوة الممثلين إلى العودة إلى بعضهما.

ومماء جاء في التعليقات: “ما أحلاكم هيك يا ريت لو ترجعوا كنتو احلى كوبل في الوسط الفني وكل عام ومريومة بألف خير” و”رجعتو لبعض؟ أحلى عيلة” و”يا رب ترجعون لبعض كنتو أحلى كبل مشهور” و”أستاذ عبد رجعتو ل بعض؟” و”الله يخليلك ياها وأختها ما أحلاكم” و”تجننوا سوا ان شاء الله رجعتو لبعض”.

من ناحية أخري، فاجأت أمل عرفة الجمهور بحقيقة طلاقها من الفنان عبد المنعم عمايري، حيث قالت إن الطلاق وقع قبل سنتين من الإعلان الحقيقي له. وأشارت أمل إلى أنهما تزوجا في العام 2003 وأنه تم إعلان طلاقهما في العام 2015 لكن الطلاق الحقيقي وقع في العام 2013. وكان هذا الموضوع سريًا بينها وبين عبد المنعم والمقربين جدًا.

وعن هاتين السنتين اللتين أخفيا فيها طلاقهما، وصفتهما بالصعبتين جدًا، وأضافت: “أنا وعبد المنعم عشرة عمر وفرح الزواج والأولاد والحزن والخذلان وكل شيء”. وعن إمكانية زواجها مرة جديدة قالت: “لم أغلق الباب ولكن لا أبحث عنه وإنما إن حصل بطريقة عفوية وحقيقية فليكن أما إن لم يحصل ذلك فلن أصنع ذلك “.

ولفتت أمل في برنامج “حوار vip ” مع عبر إذاعة “سوريانا”، أنها من مواليد عام 1970 وأنها لا تخفي عمرها الحقيقي ولا ترى مشكلة بالعمر واستغربت أن تقوم بعض الممثلات بتصغير أعمارهن.