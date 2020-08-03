شارك النجم المصري “أمير كرارة” جمهوره ومتابعيه من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور له مع إبنته “ليلي” حيث كانا يحتفلان معاً بعيد ميلادها الثامن، وخطفت ليلي كرارة الأنظار بجمالها وبشبهها الكبير لوالدها .

ومن المعروف عن الفنان أمير كرارة محبته الشديدة لأسرته، وتعلّقه الشديد بأبنائه، إذ أنه متزوج من شقيقة الفنان “أحمد صلاح حسني”، ولديه منها ثلاث أبناء هم: سليم 11 سنة، وليلى 8 سنوات، ونيللى ثلاث سنوات ونصف.

الفنان “أمير كرارة” يحتفل بعيد ميلاد إبنته ليلي

الفنان أمير كرارة برفقة إبنته

وعلي الصعيد الفنى، يتعاون الفنان أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى “مسلسل نسل الأغراب” للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً فى السينما من خلال فيلمي “هروب اضطرارى” و”حرب كرموز”، مسلسل نسل الأغراب قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل 2021، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

كما يُشار إلى أن الفنان أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بـ”مسلسل الاختيار”، الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.