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إبنة إلهام الفضالة تتحول إلى نسخة عنها.. شاهدوا ما الذي غيرته في وجهها!

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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً لمنى العتيبي، ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

وبدا أن المقطع سجل لها في مركز للتجميل حيث تبين أنها أجرت تعديلاً على شكل حاجبيها.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين وشاهد المقطع عدد كبير منهم في وقت قصير. وركزت معظم التعليقات على أن الابنة أصبحت تشبه والدتها إلى حد كبير جداً.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصوّر كشفت من خلاله أنها قامت بقص شعرها للمرة الأولى.

وقالت إنها قامت بذلك بعدما أصبح شعرها هشاً وخفيفاً،لافتة إلى أنها تناولت الفيتامينات والمتممات.

كما أشعلت حسابها الخاص على التطبيق بعدما ظهرت في فيديو نشرته وظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى وهما ترتديان الملابس نفسها وحققت أكثر من 392 ألف مشاهدة. وتعليقاً كتبت: “البنات سكر نبات وزينها والله اللي تطقم مع الماما”.

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