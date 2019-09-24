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إبنة إلهام الفضالة تلجأ إلى التجميل برفقة والدتها بعد فترة قصيرة من ولادتها

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نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ظهرت فيه برفقة ابنتها ” منى العتيبي ” من داخل أحد عيادات التجميل .

وتحدثت طبيبة التجميل إلى منى العتيبي بإنها ستقوم بعمل حقنا بالبوتوكس في منطقتي الذقن وأعلى الحاجبين شرط أن تكون توقفت عن الرضاعة .

كما أشارت إلى وجود تجويفين في وجه الفنانة إلهام الفضالة بسبب خسارتها الوزن وإنها ستحتاج إلى البوتوكس .

وظهرت إلهام في نهاية مقطع الفيديو بعد أن تلقت حقن البوتوكس وأن الطبيبة قامت بشد وجهها .. مما أحدث تغييرا على شكل وجهها .

 

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