إبنة إلهام الفضالة تلجأ إلى التجميل برفقة والدتها بعد فترة قصيرة من ولادتها

نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ظهرت فيه برفقة ابنتها ” منى العتيبي ” من داخل أحد عيادات التجميل .

وتحدثت طبيبة التجميل إلى منى العتيبي بإنها ستقوم بعمل حقنا بالبوتوكس في منطقتي الذقن وأعلى الحاجبين شرط أن تكون توقفت عن الرضاعة .

كما أشارت إلى وجود تجويفين في وجه الفنانة إلهام الفضالة بسبب خسارتها الوزن وإنها ستحتاج إلى البوتوكس .

وظهرت إلهام في نهاية مقطع الفيديو بعد أن تلقت حقن البوتوكس وأن الطبيبة قامت بشد وجهها .. مما أحدث تغييرا على شكل وجهها .