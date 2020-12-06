شاركت المصورة الصحفية “هنا حافظ” عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الفيديو والصور إنستجرام بمجموعة من الصور قامت بإلتقاطها، شهدت ظهور الفنانة المصرية إيمان العاصي على السجادة الحمراء مع ابنتها ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك أثناء عرض فيلم عمار، ونال ظهورهم إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت تلك الصور رواجاً علي المنصات الإعلامية وكثير من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين، وأشاد النشطاء بجمال الفنانة إيمان العاصي وإبنتها الوحيده، فيما أشار البعض أنها تُعد “صورة طبق الأصل” من والدتها .

يُذكر أن فيلم عمار التي حضرت فاعليات عرضه الفنانة إيمان العاصي مع إبنتها، من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويعدد هذا العمل هو التعاون الثاني بين محمود كامل وشريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة.

وتدور أحداثه حول أسرة تواجه سوء حظ كبير تصل إلى قصر آل غريب وفجأة تنقلب الأحداث وتتبدل فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد ويبدأ البيت في ابتلاعهم واحدا تلو الآخر ويدخلون في عالم مرعب بالجرائم التي وقعت بين جدران هذا القصر.

وفي سياقٍ آخر، قضت الفنانة إيمان العاصي إجازة الصيف مع أبنتها التي أبتعدت عنها لفترة طويلة بسبب اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخلال فترة مرضها وجهت لابنتها رسالة قالت من خلالها “بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها”.