شاركت الإعلامية “بوسي شلبي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة ظهرت من خلالها المخرجة إيناس الدغيدي وإبنتها “حبيبه” التي لم تظهر إلا قليلا للغاية أمام الكاميرات مع والدتها في الفاعليات الفنية أو المناسبات التي تحضرها،

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة وقالت: “إيناس وحبيبه ابنتها وتكريم مبروووك وجان اسكندريه”، حيث تشارك إيناس الدغيدي في مهرجان الأسكندرية السينمائي الذي سيكرم بدورته الحالية الفنان الكبير صلاح عبدالله والفنان الكبير عزت العلايلي والمخرجة إيناس الدغيدي ايضا.

وظهرت إبنة إيناس الدغيدي في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي أيضا وتحدثت عن والدتها وأعربت عن سعادته البالغة بتكريم والدتها بمهرجان الأسكندرية السينمائي واكدت إنها تستحق هذا التكريم تقديرا لما قدمته للسينما المصرية من موضوعات هامة اثرت علي المجتمع بطريقة كبيرة، وأضافت أن والدتها دائما ما تظهر للجميع بأنها سيدة قوية ولكنها في حقيقة الأمر إنها تتميز بحنية شديدة لا يراها الكثيرين .

وعبرت إيناس الدغيدي عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور أن تقدم مخرجا شابا يدعى نور الدين على أراد أن يقدم فيلما عن سينما إيناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة ايناس الدغيدى للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت إيناس الدغيدي عن بدايتها في الإخراج، وقالت:”قدمت في معهد سينما لأنها رفضت في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى الصديقات بأن تلتحق بمعهد السينما فوافقت، ونصحها المدرسون بأن تقدم بقسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن”.. وتابعت:” وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا افعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأننى متفوقة في كل دروسه، ومن هناك انتلقت الي هذا العالم وأصبحت مخرجة”.

ويشارك في فاعليات المهرجان مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم رانيا فريد شوقي واحمد وفيق والهام شاهين وصبري فواز ومدير التصوير محسن احمد وهالة صدقي والنجم الكبير عزت العلايلي الذي سيتم تكريمه أيضا بفاعليات المهرجان.