تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بنشر أخبار النجوم علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «ليا» إبنة الإعلاميان اللبنانيان “طوني أبو جودة” و”كارلا حداد” بعضهم كانت والدتها قد نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من المتابعي النجمة كارلا حداد مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهورًا نادرًا لإبنتها الجميلة “ليا”، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها. فيما أشار البعض أنها تشبه والدتها الإعلامية إلي حدٍ كبير.

يُذكر أنه قد تم إعلان زواج الإعلاميين كارلا حداد وطوني أبو جودة في العام 2004، ثم احتفلا بولادة ابنتهما الوحيدة «ليا» عام 2009، إلا أن خبر طلاقهما مؤخرًا قد أصاب جمهورهما بصدمة، خاصة وأنهما عاشا قصة حب مشتعلة لسنوات وحرصا على الظهور معًا في عدة برامج على مدار تلك السنوات.

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في سياقٍ آخر، احتفلت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد بعيد ميلاد زوجها وائل قسيس، وذلك بحضور بعض الأصدقاء المقرّبين من الثنائي الّذي يحرص على الحفاظ على خصوصيته بعيداً عن الإعلام.

واكتفت كارلا حداد بنشر مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الموثّق بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها طاولة العشاء الّتي تميّزت بالشموع، الأمر الّذي أضاف جوّاً رومانسياً، بالإضافة الى وجود الـ DJ طوني سي.

يُذكر ان كارلا حداد نفت مؤخرا شائعة طلاقها وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت حداد على إنستجرام: “خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية”.

ودخلت كارلا القفص الذهبي للمرة الثانية في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي بعد طلاقها من زوجها الأول ووالد إبنتها، الممثل والإعلامي اللبناني طوني أبو جودة.

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