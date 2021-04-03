أعادت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة المعنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، نشر عدة صور من حفل زفاف (رشا) إبنة النجم الراحل “حسن حسني”، وأوضحت تلك الصور الشبه الكبير بينهما. وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنان الراحل، مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنوا علي جمال إبنته الراحلة.

يُذكر أن رشا إبنة الراحل حسن حسني توفيت قبل والدها في 21 مارس عام 2013 بعد صراع مع مرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر طويلة قبل وفاتها، وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى “الشروق” بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

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يُذكر أن الفنان حسن حسني ولد في في حي القلعة (15 أكتوبر 1931)، توفيت والدته وهو في السادسة تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

شارك الفنان حسن حسني فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك حسن حسني أيضا فى آخر أفلامه عام 2019 “خيال مآتة“، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد. ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

توفي الفنان المصري حسن حسني، في ليلة الثلاثين من شهر مايو عام 2020، بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة ،إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، عن عمر ناهز 88 عامًا.