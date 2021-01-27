أجرت ” منة الله الجواهرجي ” إبنة الفنانة الراحلة ” شويكار ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” يوسف الحسيني ” في برنامج ” التاسعة ” المذاع على القناة الأولى المصرية كشفت من خلالها عن تلف أرشيف الصور النادرة لوالدتها بالكامل بسبب الأمطار .

فقالت : ” الصور النادرة لكواليس أعمالها مع النجوم والكتاب والمخرجين والملحنين زي أستاذ محمد عبد الوهاب وكمال الطويل .. للأسف هي عندها بلكونة في البيت عاملة فيها سندرة وحاطة فيها كل الحاجات دي وأنا مكنتش أعرف ” .

وتابعت إبنة شويكار : ” الأمطار جت وكل الصور باظت خالص مفيش حاجة ممكن تتصلح حتى والبلكونة مكشوفة ومش متقفلة ” .

وأكدت على أنه لم يلحق بجوائز شويكار وشرائط المسرحيات والأفلام الخاصة بها أي ضرر فهي محفوظة في مكتبة داخل البيت .