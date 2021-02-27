أجرت ” زينب يوسف شعبان ” إبنة الفنان المصري ” يوسف شعبان ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه الحكاية كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى المستشفى .

فقالت زينب يوسف شعبان أن والدها محتجز حاليا بقسم العناية المركزة بالحجر الصحي في مستشفى العجوزة بالقاهرة وموضوع على جهاز التنفس الاصطناعي وحالته حرجة .. وناشدت الجمهور بالدعاء له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة وطالبت أيضا بالتوقف عن ترويج الإشاعات عنه والتي تؤثر على أسرته .

وعن تفاصيل إصابته بالمرض أشارت إلى أن الفنان يوسف شعبان كان عائداً من تصوير مسلسل في لبنان ثم شعر بعد ذلك بالتعب وتعرض لهبوط كبير في ضغط الدم وبعدها تم تشخيص حالته بفيروس كورونا بالإضافة إلى وجود مشكلة في الصدر واحتجز بالمستشفى .