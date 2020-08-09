شاركت الكاتبة السورية “لوتس مسعود” إبنة النجم العالمى”غسان مسعود” متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهورها مع والدها الفنان الكبير، واستطاعت بتلك الصور أنت تخطف الأنظار بجمالها وبالشبه مع والدها.

حيث أبهرت لوتس مسعود الجميع بجمالها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تتسم بملامح غير عربية. وأشار بعضهم إلى أنها تشبه في بعض ملامحها الممثلة “سلافة معمار” فيما علق آخرون بأنهم اعتقدوا أولاً أنها الفنانة “ليليا الأطرش”.

في سياقٍ آخر، يُذكر أن المتابعين تعرفوا في وقت سابق إلى ابن الفنان غسان مسعود ويدعى “سدير مسعود” وهو مخرج وممثل صاعد شارك بعد تخرجه مباشرة في “مسلسل أحمر” إلى جانب النجمين عباس النوري وسلاف فواخرجي.كما ظهر في “مسلسل نبتدي منين الحكاية” للمخرج سيف سبيعي إلى جانب والده والفنانة سلافة معمار .

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلي أن الفنان السوري غسان مسعود تألق هذا العام في مسلسله “مقابلة مع السيد آدم”، الذي جسّد فيه دور الباحث الجنائي والدكتور في الطب الشرعي آدم عبد الحق. تلك الشخصية التي قد تبدو في بداية الأمر شخصيةً عادية للغاية، وإن بدت ملامحها لمّاحة، وتشبه إلى حدٍّ كبير شخصية الكاتب البريطاني المعروف آرثر كونان دويل، والتي يعرفها ويعشقها العالم “شارلوك هولمز”؛ المسلسل من بطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، لجين إسماعيل، رنا شميس وجيانا عنيد، بدأ عرضه في 24 أبريل عام 2020م الموافق لـ1 رمضان عام 1441هـ.