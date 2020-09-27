شارك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كابتن “حازم إمام” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعه من الصور شهدت ظهور إبنته تاليا التى خطفت الأنظار بجمالها الاوروبي وبشبهها الكبير له.

يُشار إلي أن حازم إمام لُقب بـ”أبو البنات” حيث رزق بثلاث فتيات، وهن “هايا، تاليا، ولولوا”، ويحرص دومًا على الحديث عنهن، وتشاركا سويًا في أحد الإعلانات الترويجية لإحدى شركات الإتصالات.وكان حازم قد أوضح من قبل إنه غير شديد بالمرة على بناته خاصة في تربيتهن، قائلًا: “أنا مش حازم عليهم ولو حضنوني أفك على طول وأوافق على طلباتهم”.

وعلي الصعيد المهنى، انتقد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقف الثنائى فايلر وكارتيرون مدربى الأهلي والزمالك بعد مواقفهما الأخيرة وعدم حفظهما الجميل لقطبى الكرة المصرية، وقال الثعلب الصغير عبر برنامجه وان تو عبر إذاعة “أون سبورت” إف إم، “كارتيرون وفايلر ميعرفوش حاجة اسمها “حفظ الجميل”، الأهلي والزمالك وجهة للأجانب، يأتون لمصر محدش يعرفهم ثم يخرجون منها على الخليج لتقاضى أموال طائلة، ويرجع يقولك الدوري المصري ضعيف، طب ماتشوفوا قبل الدورى الضعيف ده كانوا فين “.

وأضاف حازم إمام، “فى مصر نحن من نصنع المدربين الأجانب، ويكون جزاؤنا الرحيل بهذه الطرق غير المقبولة، كارتيرون مثلا فرض طريقة لعب على الزمالك تخالف طبيعته وهى الدفاع واللعب على الهجمة المرتدة عكس سياسة نادى الزمالك وهى الهجوم والكرة الممتعة وكان يخسر ويتعادل ومحدش بيتكلم معه، ومجلس الزمالك نفسه غير من نفسه ومبقاش ينتقده فى التليفزيون زى ما كان بيحصل قبل كدا وفجأة مشى .”