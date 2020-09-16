تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صور لإبنة الفنان المصري حجاج عبد العظيم، خلال حضورها مع والدها حفل زفاف ابنة الفنان أحمد صيام. واستطاعت “دينا حجاج عبد العظيم” أن تخطف الأنظار بظهورها الأول كما أثنى النشطاء علي جمالها ونعومة ملامحها.

يُشار إلي أن الفنان حجاج عبد العظيم متزوج وله إبنين هما “دينا” التى تعمل فى مجال العمل الإذاعى، حيث أنها تقدم وتعد أكثر من برنامج على عدة إذاعات مختلفة. و “خالد حجاج” وهو ممثل صاعد، حيث بدأ مشواره الفني عام 2009، وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها: مسلسل “عصابة بابا وماما”، ومسلسل “خطوط حمراء”، ومسلسل “الشك”. وعدد آخر من الأعمال.

في سياقٍ آخر، انضم الفنان حجاج عبد العظيم إلى عالم الأعمال مثل عدد كبير من النجوم والفنانين الذين اتجهوا لعمل مشروعات بعيدة عن الفن كنوع من تأمين المستقبل، حيث احتفل الفنان مؤخراً بافتتاح “الكافيه” الجديد الخاص به في منطقة الهرم، بحضور عدد من أصدقائه الفنانين، من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأحمد بدير وشريف باهر وعمرو عبد العزيز وإبراهيم السمان مقدّم برنامج “كريزي تاكسي”. فيما حرص الفنان أحمد بدير، على حضور حفل الافتتاح بصحبة حفيده ياسين.

وعلي الصعيد الفى، يُذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، بـ “مسلسل 2 في الصندوق”، والذي قام ببطولته نجما “مسرح مصر” حمدي الميرغني، ومحمد أسامة “أوس أوس”، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم منهم: صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، ورحاب الجمل.