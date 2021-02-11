من المعروف أن عائلة الشاعري هي واحدة من العائلات التى لها مسيرة فنّية كبيرة في مصر والوطن العربي، وقدموا العديد من الأعمال الفنّية التي حققت نجاح كبير خلال هذه المسيرة المليئة بالإبداعات، سواء في أعمالهم الخاصة أو من خلال تعاونهم مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، نبيلة الشاعري نجلة الفنان حميد الشاعري التى طرحت أولى أغانيها بإسم “better than me” باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الأغنية من ألحان و توزيع والدها الفنان حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير إبن عمها علي الشاعري.

وتعد أغنية “better than me” هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع، كما لفتت نبيلة الأنظار إليها بجمالها وقال بعض متابعيها إنها تشبه والدها بدرجة كبيرة.

وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها، وهو ما جعلهم يقوموا بمساندتها في عملها الأول بأغنية “better than me”. وكانت نبيلة قد ظهرت عدة مرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني لايف لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي مثل هذا المرة.

من جهه ثانية، أعلن حميد الشاعري عن مفاجآت جديدة بألبومه المقبل، كاشفًا أنه سيطرح في يوم الحب ديو مع المطربة جوري باسم “أكتر من الحلوين بزيادة”، كما أنه شارك مؤخراً في أغنية جماعية مع هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفي قمر باسم “زحمة الأيام” ومن المنتظر أن يتم طرحها قريباً.