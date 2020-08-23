شاركت الفنانة المصرية “داليا البحيري” جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً مع إبنتها “قسمت”، التى أستطاعت أن تخطف الانظار بجمالها وبالشبه الكبير مع والدتها مثلما أشار المتابعين.

الجدير بالذكر أن داليا البحيري تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن ابنتها الأولى والتي كانت تدعى “خديجة”، والتى رحلت في سن صغيرة نتيجة إصابتها بالمرض قائلة:”أن الله عوضها عند وفاة طفلتها خديجة، بصغيرتها وابنتها “قسمت”، مؤكدة أن أي لحظة عاشتها مع طفلتها الثانية شعرت بها أضعافا مضاعفة خاصة وإنها تقلق عليها كثيرًا”.

يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري، تزوجت 3 مرات، وزوجها الأول هو سعيد جميل، فيما كان زواجها الثاني من الراحل فريد المرشدي، وكان زواجها الثالث من رجل الأعمال حسن سامي، وابنتها قسمت والدها هو فريد المرشدي إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي” .

في سياقٍ آخر، كشفت داليا البحيري خلال حوارها مع الإعلامية “إنجي علي” بـ”برنامج أسرار النجوم” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، عن تعرضها للتحرش عدة مرات، مؤكدة أنها تتخذ رد فعل فوري تجاه المتحرش. كما أوضحت أن هذه الوقائع حدثت في أماكن متفرقة، سواء على شاطىء البحر أو في الشارع أو أحد الأماكن، قائلة: “كلها نفس الطريقة، أكون ماشية حد يعمل نفسه خبط فيا.. مرة كنت على البحر وواحد معدي خبط فيا وحسيت كأنه لمسني بطريقة مش لطيفة.. فورا ضربته.. باخد حقي بإيدي في ساعتها.. استغربت في مرة إني لما ضربت واحد وجات الضربة على قفاه، إنه حتى مببصش وراه وفضل مكمل لأنه عارف اللي عمله”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة داليا البحيري في موسم مسلسلات رمضان 2020 بـ”مسلسل فلانتينو”.‏ بطولة الزعيم عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام،‎ ‎وتدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎