وجهت غزل، الإبنة الكبرى للفنانة دنيا بطمة أغنية عيد الميلاد بطريقتها الخاصة، من خلال مقطع فيديو التقطته لنفسها بأسلوب السيلفي، وغنت لوالدتها بعفوية وطفولة للاحتفال بميلاد والدتها.

وشاركت الفنانة المثيرة للجدل مقطع فيديو تظهر فيه الطفلة وهي تغني لوالدتها وتطلق عليها دلع “دندون”، بطريقة طريفة نالت إعجاب الآلاف من المتابعين الذين أثنوا على براءة الطفلة والعلاقة المميزة التي تجمعها بوالدتها.

وحرصت النجمة المغربية على التعبير عن سعادتها بطفلتها والمفاجأة التي حضرتها لها من خلال تعليق كتبت فيه “يما قلبي داب من مامي ولا يا دندون”.

وكان المنتج محمد الترك قد احتفل بميلاد زوجته بعشاء مميّز وجهز لها قالب حلوى من طبقات عدة يحمل صورتها مع ماركة شانيل العالمية الأحب الى قلب دنيا بطمة.



















