أشعلت إبنة الفنان اللبناني البوب ستار “رامي عياش” وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش (أيانا) مواقع التواصل الإجتماعي بعدما كشفت والدتها عن الكثير من الصور الحديثة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام أظهرت كم كبرت وأصبحت أكثر جمالاً وشبهًا بوالدتها.

يُذكر أن الفنان رامي عياش وزوجته داليدا عياش لديهما غير إبنتهما (أيانا) إبن أكبر وهو (آرام) وكان قد ظهر من قبل مع والده في احد البرامج التلفزيونية خلال فترة حمل داليدا بطفلتها، ووقتها أعلن رامي عن استعدادهما لاستقبال طفلٍ ثانٍ قريباً.

من جهه آخري، حرص النجم اللبناني رامي عياش على تهنئة صديقته النجمة نوال الزغبي بمناسبة طرحها أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية حملت عنوان (عقلي وقف)، واختار رامي أن يقدم التهنئة على طريقته الخاصة وبأسلوب جديد، من خلال نشره عبر خاصية (ستوري تويتر) فيديو قصيراً ظهر فيه وهو يعزف على البيانو ويدندن أغنية نوال الجديدة، كما نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلّق: «أنا عقلي وقف مبروك يا حبيبة قلبي على الأغنية الرائعة».

وفي السياق الفني، تلقى النجم اللبنانى رامى عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى، وينافس به فى رمضان المقبل حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم عياش عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.

يُذكر أن النجم رامي عياش قام ببطولة المسلسل اللبنانى “أمير الليل”، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاج إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016.

كما قام رامي عياش ببطولة سينمائية بفيلم “باباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام 2015.